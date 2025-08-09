  • A3 dottor Gianni catalanotto
Contrasto infiltrazione criminalità settore turistico-alberghiero, protocollo Sindaci-Prefetto

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-09

Commenti
Immagine articolo: Contrasto infiltrazione criminalità settore turistico-alberghiero, protocollo Sindaci-Prefetto

Nei giorni scorsi presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, nel corso del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, è stato sottoscritto dal Prefetto Daniela Lupo e dai Sindaci dei Comuni invitati ad aderire all’iniziativa il “Protocollo di Legalità per la prevenzione ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione”.

    • Tale strumento pattizio sperimentale, su schema predisposto dal Ministero dell’Interno, è finalizzato a garantire la leale concorrenza tra gli operatori economici e preservare la qualità dell’offerta turistica, definendo un modello di collaborazione per rafforzare l’azione amministrativa di prevenzione dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in tale settore nevralgico per questa provincia.

    Il Protocollo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellamare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e, per adesione, dal Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, dal Direttore provinciale di Confesercenti e dal Presidente di Federalberghi Trapani Antonio Marino insieme al Vice presidente provinciale Paolo Masella. 

    Un elemento rilevante dell'intesa è l'istituzione in Prefettura di un Osservatorio provinciale composto da tutti i soggetti aderenti all’intesa. Questo organismo avrà il compito di analizzare i dati utili alle verifiche, promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione amministrativa antimafia per lo sviluppo economico del territorio, nonché produrre dei report periodici in grado di evidenziare gli indicatori di rischio delle infiltrazioni criminali e orientare verso i settori che richiedano una più mirata attività di prevenzione antimafia.

