Ex alunni e professori si ritrovano dopo 38 anni in un incontro che profuma di ricordi

di: Redazione - del 2025-08-10

Dopo quasi quattro decenni, i corridoi dei ricordi si riaprono per accogliere un evento speciale: l’incontro tra gli ex alunni della III G della scuola media Luigi Pirandello di Campobello di Mazara e i professori Filippo Cusumano, Ina Di Maria ed Enza Lombardo.

L’iniziativa è nata dal desiderio di ritrovare volti, sorrisi e storie che il tempo non ha cancellato. È stata un’occasione per rivivere aneddoti, condividere emozioni e rinnovare quel legame unico che unisce chi ha condiviso una parte importante del proprio percorso di vita tra banchi di scuola, lavagne e sogni da realizzare. All’appuntamento hanno partecipato non solo i compagni di classe, ma anche gli insegnanti che hanno contribuito a formare le generazioni di allora, testimoni di un’epoca fatta di passione, impegno e complicità.

L’evento è stato un vero e proprio viaggio nel tempo, tra nostalgia e gioia di rincontrarsi dopo 38 anni. “Dopo 38 anni ci ritroviamo per dire che, nonostante il tempo, certi legami restano indissolubili”- affermano gli organizzatori.