  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Ex alunni e professori si ritrovano dopo 38 anni in un incontro che profuma di ricordi

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-10

Commenti
Immagine articolo: Ex alunni e professori si ritrovano dopo 38 anni in un incontro che profuma di ricordi

Dopo quasi quattro decenni, i corridoi dei ricordi si riaprono per accogliere un evento speciale: l’incontro tra gli ex alunni della III G della scuola media Luigi Pirandello di Campobello di Mazara e i professori Filippo Cusumano, Ina Di Maria ed Enza Lombardo

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’iniziativa è nata dal desiderio di ritrovare volti, sorrisi e storie che il tempo non ha cancellato. È stata un’occasione per rivivere aneddoti, condividere emozioni e rinnovare quel legame unico che unisce chi ha condiviso una parte importante del proprio percorso di vita tra banchi di scuola, lavagne e sogni da realizzare. All’appuntamento hanno partecipato non solo i compagni di classe, ma anche gli insegnanti che hanno contribuito a formare le generazioni di allora, testimoni di un’epoca fatta di passione, impegno e complicità.  

    L’evento è stato un vero e proprio viaggio nel tempo, tra nostalgia e gioia di rincontrarsi dopo 38 anni. “Dopo 38 anni ci ritroviamo per dire che, nonostante il tempo, certi legami restano indissolubili”- affermano gli organizzatori.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    24 Luglio - Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

    18 Luglio - Il lettore scrive: "Materiale da trasferimento uffici abbandonato dietro palazzo Informagiovani"

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, uno dei fondatori del Lido Tukè

    Tre Fontane, spedizione punitiva contro cuoco di un ristorante a colpi di mazze da baseball

    Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

    Castelvetrano, gioco illegale, denunciato gestore di un bar. Sequestrate le slot

    Correva l'anno 1975, di nuovo insieme gli ex studenti della IV D dell'istituto Magistrale Giovanni Gentile di Castelvetrano