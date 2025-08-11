  • A3 dottor Gianni catalanotto
Menfi, vasto incendio paralizza il traffico sulla SS115. Due ore di rallentamenti

di: Redazione - del 2025-08-11

Immagine articolo: Menfi, vasto incendio paralizza il traffico sulla SS115. Due ore di rallentamenti

Intorno alle 21 di ieri sera sulla SS115 all'altezza dello svincolo di Menfi si è creata una lunga coda di auto per via di un incendio avvenuto in prossimità dell'ingresso della cittadina belicina.

    • Sul posto i Vigili del fuoco che si sono adoperati per lo spegnimento e le forze dell'ordine che hanno fatto deviare il traffico verso la vecchia strada provinciale permettendo, seppur con notevoli incolonnamenti, a far muovere la lunga coda di mezzi sulla Statale. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 23.

