Folgore, l'impegno del gruppo c'è, permane scetticismo fra i tifosi

di: Redazione - del 2025-08-11

Commenti
Immagine articolo: Folgore, l'impegno del gruppo c'è, permane scetticismo fra i tifosi

Prima uscita per la Folgore targata "Argentina" venerdì scorso in occasione del Primo Memorial "Franco Lombardo" e primi segnali di impegno mostrati dal gruppo allenato da mister Di Salvo. Carichi di lavoro che sicuramente hanno avuto un peso specifico non indifferente sulle tre squadre che si sono affrontate, Montelepre e Bagheria, entrambe "neo promosse" in Eccellenza, al Paolo Marino. 3 vittorie e 3 sconfitte per tutte le squadre partecipanti in questo torneo con gare a tempo ridotto. 

    • Rimangono però, per quanto riguarda la squadra rossonera, dubbi e perplessità sulla forza dell'organico che presenta molti giovanissimi che dovranno avere del tempo per dimostrare il loro valore. Alcuni tifosi hanno espresso il loro disappunto anche nei giorni prima del torneo, e pare che questo non sia piaciuto alla dirigenza ed a qualche calciatore più grande dell'organico. La piazza castelvetranese è legata alla Folgore ed è chiaro che si aspetta sempre il meglio ed il timore, guardando anche il mercato fatto da diversi club di Eccellenza, di non essere all'altezza di un campionato che, nonostante la crisi economica che invade anche i grossi centri, presenta sempre organici di tutto rispetto. I giovani comunque vanno incoraggiati per l'impegno profuso in questi prime settimane di preparazione. 

    Dai social la società rossonera mantiene un profilo ottimistico su quanto fino ad oggi fatto ma questo non sembra essere stato condiviso da una parte della tifoseria. Il campo sarà il giudice sovrano ma qualche per addetto ai lavori l'attuale rosa messa a disposizione del giovane tecnico Carmelo Di Salvo, è una "grande" scommessa. Nei prossimi giorni la Folgore sarà impegnata in altri test, un allenamento congiunto mercoledì alle 18 contro il Castellammare.

    Stagione che si aprirà ufficialmente il prossimo 31 agosto quando al Paolo Marino andrà in scena l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro l'Unitas Sciacca dell'ex Giovanni Iacono, squadra che per il mercato effettuato dal club saccense si presenterà ai nastri di partenza come una delle favorite per la vittoria finale del campionato di Eccellenza

