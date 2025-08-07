  • A3 dottor Gianni catalanotto
Correva l'anno 1975, di nuovo insieme gli ex studenti della IV D dell'istituto Magistrale Giovanni Gentile di Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-08-07

Immagine articolo: Correva l'anno 1975, di nuovo insieme gli ex studenti della IV D dell'istituto Magistrale Giovanni Gentile di Castelvetrano

Cinquant’anni sono passati, ma il legame tra i compagni di classe della IV D del Magistrale G. Gentile è rimasto vivo nel cuore di ciascuno. Ieri mercoledì 6 agosto, presso il ristorante Il tempio di Aziz, in una cornice carica di emozione e ricordi, si è tenuta la tanto attesa riunione del gruppo classe diplomatosi nel 1975, un evento che ha riunito volti familiari e storie diverse ma serenamente condivise. L’incontro si è svolto all'insegna dei ricordi più cari, con tante risate, abbracci e racconti hanno riempito l’atmosfera.

    • Alcuni si sono riconosciuti subito, altri hanno avuto bisogno di qualche istante per far riaffiorare i ricordi, ma tutti hanno ritrovato quel senso di appartenenza che solo gli anni di scuola sanno creare. Erano presenti all’incontro: da sinistra verso destra 1a fila Francesca Italia, Maria Rizzo, Silvia Rizzo, Susanna Errante, Lidia Ognibene, Concetta Patti, Giuseppe Parisi, Elia Bonsignore. 2afila Erasmo Miceli, Pasquale Romano, Vito Morici, Giuseppe Catarinicchia, Isidoro Quinci, Lea Raeli Lea, Nino Catalano, Francesco Rubbino.

    Durante la serata, non sono mancati momenti di commozione, soprattutto nel ricordare i compagni che non ci sono più. Giacomo Salluzzo, Calogero Santangelo, Mariella Di Martino, Vincenza Valenti, Rino Carollo, Lidia Spallino. A loro è stato dedicato un brindisi silenzioso, carico di gratitudine e nostalgia. Tra un bicchiere di vino e una foto ricordo, è emersa la volontà di non aspettare altri cinquant’anni per rivedersi. Il gruppo ha già iniziato a pensare a un prossimo incontro, magari annuale, per continuare a coltivare un’amicizia che ha saputo resistere al tempo.

