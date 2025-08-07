  • A3 dottor Gianni catalanotto
Carabinieri, Visita del Comandante Generale dell'Arma ai Reparti di Pantelleria e Lampedusa

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-07

Commenti
Immagine articolo: Carabinieri, Visita del Comandante Generale dell'Arma ai Reparti di Pantelleria e Lampedusa

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, nella giornata odierna ha visitato i Reparti presenti nelle isole di Pantelleria (TP) e Lampedusa (AG). Le visite hanno rappresentato un ulteriore emblematico e concreto segnale di vicinanza del Vertice dell’Arma alle comunità ed ai Reparti più distanti dal centro, il cui personale è stato aumentato con servizi provvisori anche per affrontare le esigenze del periodo estivo, creando sinergie e mettendo a sistema tutte le componenti specialistiche (navale, forestale e mobile) dell’Arma con quello che è il cuore pulsante e cioè “l’Arma sul territorio”.  

    • A Pantelleria, accolto dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri Territoriale e di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale nonché dal Comandante della motovedetta, ha incontratouna rappresentanza delle varie componenti dell’Arma presenti sull’isola. A seguire, il Gen. C.A. Luongo si è recato sull’isola di Lampedusa. Lì, accolto dai Comandanti della Tenenza, dellaStazione Carabinieri di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale nonché dal Comandante della motovedetta, nella sede della Tenenza cittadina, ha salutato i militari dei diversiReparti che operano nell’isola. Ha successivamente visitatol’hotspot dove presta servizio anche personale dell’Arma.  

    In entrambe le visite, il Generale Luongo, ha ringraziato iCarabinieri per il quotidiano impegno profuso al servizio delle comunità. In particolare, il Comandante Generale ha evidenziato l’ottimo lavoro svolto sottolineando l’importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle Stazioni dell’Arma delle “porte della speranza”. Sia a Pantelleria che a Lampedusa il Comandante Generale è salito a bordo delle motovedette classe N800. Oltre a ciò ha ringraziato le delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, ha ricordato come non si smetta mai di essere Carabinieri. 

    Infine, il Comandante Generale ha rimarcato come i suoi incontri ai Reparti servono anche per mettere a sistema qualche correttivo volto a migliorare i processi operativi, sempre per renderli piùfunzionali alle esigenze delle comunità sul territorio nazionale.  

