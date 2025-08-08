Castelvetrano ricorda, Vito Miceli il castelvetranese di Partanna

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-08-08

(ph. Salvatore Di Chiara)

Castelvetrano, terra di scultori. Non è un eufemismo anzi, una verità poco conosciuta. La nostra città ha dato i natali a molti stuccatori. Personaggi illustri o meno che, nel tempo, sono stati precursori e coltivatori di stili innovativi. Tra questi annoveriamo un tal Vito Miceli. Vissuto tra la seconda metà del XVII sec. e la prima metà del XVIII sec., il nostro concittadino è stato un chiaro esempio di ordine e disciplina. Sin dalla tenera età mostrò una capacità innata, fuori dal comune. La passione per la scultura e, in particolare per le decorazioni, fecero di lui uno degli esponenti di spicco del periodo sopra citato. Estroverso e geniale, ebbe maggiore considerazione fuori dal territorio castelvetranese.

I massimi “successi” li ottenne nella vicina Partanna (come documentato negli archivi). Fu molto attivo nel biennio d’oro 1692-1693, quando fu chiamato in causa per le decorazioni di alcune cappelle della Chiesa Madre di Partanna. Forme perfette e interventi rilevanti furono le caratteristiche principali. Ebbe l’onere e l’onore di decorare (con stucchi puramente ornamentali) le cappelle di S.Pietro (terza della navata a sinistra) e del Crocifisso (quinta della stessa navata). Oltre alle due sopra citate, ebbe il merito d’intervenire sulla Cappella di Sant’Anna (l’ultima della navata a destra).

Protagonista indiscusso, i suoi interventi furono seguiti dalle opere di Giacomo e Giuseppe Serpotta e Vincenzo Messina. Un vanto fatto di successo e gratitudine. Di grande interesse - con tanto di documento scritto - il lavoro eseguito nel 1693 con la decorazione a stucco del pilastro dell’organo. Disegnato nel 1679 da Paolo Amato (architetto ciminnese di fama nazionale), lo stesso sovrasta, nella Chiesa Madre, il monumentale coro ligneo eseguito dal 1678 al 1680 da Silvestre Ratto e Antonio Mangiapane.

Nonostante le ricerche del Patera e del Sarullo, le informazioni scarseggiano. Del personaggio rimangono scolpite la perseveranza e la duttilità. Qualità importanti che lo hanno reso pragmatico. Rispetto alla famiglia Russo, Curti e Pisani - meritevoli di considerazioni future - alcuni personaggi (appunto Miceli, Catanzaro, Di Giato, Lo Guzzo, Monteleone, Mangiapane), vanno ricordati per l’impegno profuso. Gli amici partannesi sono custodi di forti testimonianze provenienti dalle mani di un nostro concittadino. Un tesoro dal valore inestimabile! Per quanto riguarda noi castelvetranesi, abbiamo l’obbligo morale di salvaguardare l’immenso patrimonio artistico e architettonico (e non solo quello). Personaggi - spesso sconosciuti - che hanno lasciato traccia del loro passaggio. Non dimentichiamoli.