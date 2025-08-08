  • A3 Conad
Anche Castelvetrano ottiene il contributo per lo Scuolabus, l'annuncio del Sindaco

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-08

Il Comune di Castelvetrano, nella precedente delibera regionale face parte degli oltre cento comuni esclusi temporaneamente dal contributo di 75 mila euro per l'acquisto di uno scuolabus. Oggi il Sindaco Lentini ha annunciato l'inserimento nei comuni beneficiari. 

    • "Dopo oltre un decennio, la città di Castelvetrano - si legge nella nota sui social - potrà finalmente contare su uno scuolabus comunale, un servizio essenziale per garantire il diritto allo studio e sostenere concretamente le famiglie del territorio. Il Comune aveva partecipato all’Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 811 dell’11/04/2025, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 1/2025, rivolto ai Comuni siciliani per l’acquisto di nuovi scuolabus.  La nostra istanza era stata ammessa ma non finanziata a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

    Grazie all’approvazione della recente manovra TER da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, e all’impegno dell’Assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è stato possibile rifinanziare integralmente la misura, con uno stanziamento di oltre 8 milioni di euro. Castelvetrano rientra tra i Comuni beneficiari e riceverà un contributo fino a 75.000 euro per l’acquisto di uno scuolabus nuovo, più sicuro, più efficiente e adeguato alle esigenze della comunità scolastica. Un doveroso ringraziamento va all’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia e all’esperta Lina Stabile, che hanno curato la stesura del progetto, consentendo - conclude la nota - al Comune di accedere al contributo. Castelvetrano continua a investire nel futuro, nei servizi e nei diritti delle nuove generazioni".

