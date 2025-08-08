  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-08

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani, nel corso della stagione estiva, hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con l’impiego di pattuglie, anche in borghese, nelle località costiere maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di diritto d’autore, contraffazione marchi, abusivismo commerciale e di tutela del Made in Italy, hanno fermato e sottoposto a controllo due soggetti che nelle rispettive autovetture trasportavano oltre 1500 capi di abbigliamento destinati alla vendita, quali scarpe, t-shirt, bermuda e piccola pelletteria, riportanti marchi riconducibili ai più noti brand, tra i quali: “Nike”, “Louis Vuitton”, “Fendi”, “Chanel”, “Alexander Mcqueen”, “Stone Island”, “Guess”, “Armani”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” e altri ancora.

    Gli articoli, sottoposti a una preliminare ispezione, mostravano caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità, per cui sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. La merce sequestrata, se immessa in commercio, avrebbe reso ai due rivenditori un ingente profitto di oltre 50.000,00 euro, provocando al contempo un danno economico alle industrie del settore della moda che operano nel rispetto delle normative e dell’eccellenza del Made in Italy.

    I responsabili sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”. L’attività svolta conferma il diuturno impegno della Guardia di finanza nel contrasto alla contraffazione e al commercio di prodotti non genuini e insicuri che danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, tutelando allo stesso tempo anche i consumatori da prodotti di scarsa qualità e privi delle necessarie garanzie di sicurezza, potenzialmente nocivi per la salute. L’attività si colloca nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • a4 lisciandra
  • A4 - sagra della salsiccia
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    24 Luglio - Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

    18 Luglio - Il lettore scrive: "Materiale da trasferimento uffici abbandonato dietro palazzo Informagiovani"

    14 Luglio - "Lezione di civiltà di due turisti", il racconto di un castelvetranese al nord in ferie a Triscina

    I più letti

    Castelvetrano piange la scomparsa di Piero Parrino, uno dei fondatori del Lido Tukè

    Due ragazze su microcar contromano su A-29 vicino svincolo CVetrano. Decisivo intervento della Gdf in corsia di sorpasso

    Nozze finiscono in rissa, aggredito il ristoratore. L'episodio è successo a Marsala

    Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

    Microcar contromano su A29, l'intervento dei finanzieri e il pianto liberatorio delle due ragazzine