Triscina, quando un parcheggio si trasforma in piazza tra schiamazzi notturni e motorini che sfrecciano

del 2025-08-13

Riceviamo e pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Rosalia Teri su quanto avviene a Triscina all'interno del parcheggio antistante l'ingresso del Parco Archeologico di Selinunte che da anni è chiuso.

Siamo ancora Greci ma non lo sappiamo... Il nostro modo di fare si rifà a quello dei nostri antenati e anche i giovani, quando possono, ripercorrono le stesse tappe inconsapevolmente. Per i Greci, a parte i giochi pubblici e gli spettacoli teatrali, la principale forma di intrattenimento era la passeggiata: amavano spesso passeggiare in città o nei luoghi solitari. Oggi pratichiamo le stesse identiche cose ma non sappiamo da dove e da che cosa derivano questi comportamenti, frettolosamente diremmo che siamo animali sociali.

Questo è quello che avviene ogni sera a Triscina di Selinunte, alla fine della via del Mediterraneo, al confine proprio con il tanto dibattuto ingresso del Parco Archeologico di Selinunte. Tanti ragazzi e tanti bambini si ritrovano nel parcheggio che doveva servire ai turisti per accedere al Parco dalla frazione di Triscina e che ormai funge da piazza purtroppo priva di servizi, dove le infrastrutture si realizzano (spendendo soldi pubblici) ma non si aprono, in cui non è possibile effettuare nessun controllo anche passivo con telecamere e dove la noia "si placa" praticando atti di inciviltà a tarda notte, con schiamazzi e motorini sfreccianti e roboanti.

Triste pagina di un'area declamata come possibile volano della frazione di Triscina. Eppure la vera piazza esiste e sarebbe proprio lì, a poco più di 10 metri da questi giovani e da questo parcheggio, al di là della recinzione del Parco, con delle strutture che ben 9 anni fa erano state adibite a negozi e bar. Dove non c'era solo il piacere di ritrovarsi, ma dove, grazie ad un bellissimo panorama e suggestivo paesaggio (con vista esclusiva sul santuario di Malaphoros nella valle del fiume Selinus, sull'acropoli e il bellissimo tempio E illuminato la sera) il cuore si legava fortemente al posto, diventando luogo di appartenenza e di memoria.

La stessa appartenenza che noi adulti sentiamo quando torniamo per le vacanze in questa frazione che oggi, purtroppo, è sempre più martoriata e abbandonata a se stessa. Le speranze di una apertura vengono disattese di anno in anno e le strutture create rischiano di diventare nuovi ecomostri in aree protette. È questo ciò che vogliamo? È la bellezza del posto che cambia il fare di chi ci vive, ma qui la bellezza viene negata, e con essa anche il suo aspetto sociologico e antropologico, creando ancora una volta giovani senza radici, memoria e appartenenza."