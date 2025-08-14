Porto Palo, per tre anni divieto di ingresso in un lido per i ragazzi coinvolti nell’accoltellamento dell’egiziano

di: Francesca Capizzi - del 2025-08-14

Avevano aggredito e accoltellato in branco un diciannovenne egiziano a Porto Palo di Menfi. Adesso dieci di loro non potranno più entrare per tre anni nel locale il Cycas né frequentare le immediate vicinanze. Mentre un altro del branco non potrà entrare nel comune di Menfi per quattro anni. Lo ha deciso il questore di Agrigento su proposta dei carabinieri della compagnia di Sciacca che ieri mattina hanno notificato 11 misure di prevenzione. Nove giovani, tra i 19 e i 21 anni, erano già stati arrestati dai militari dell’Arma nelle scorse settimane e si trovano attualmente ai domiciliari, perché accusati di rissa aggravata e porto abusivo di armi, oltre a lesioni. Due, invece, sono minorenni e sono attualmente solo indagati per lesioni aggravate.

Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 10 provvedimenti di Dacur e un foglio di via dal comune di Menfi. Otto sono residenti a Santa Margherita di Belice e si trovano ai domiciliari e sono Angelo Cicio, Antonino Giambalvo, i fratelli Gabriele e Giuseppe Scaturro, Antonino Saladino, Gabriel Alesi, Giuseppe La Marca e Pascal Pio Genco. Giuseppe Traina è invece residente a Montevago, anche lui ai domiciliari. Sono stati arrestati per rissa aggravata e porto illegale di armi, adesso otto di loro non potranno più frequentare il Cycas. Nei pressi del noto locale notturno, sulla passerella in spiaggia, è stato aggredito e accoltellato Atef Yasser. Antonino Giambalvo, invece, ha avuto notificato il foglio di via dal comune di Menfi per quattro anni. Per gli altri due indagati minorenni è stato emesso, come per gli otto arrestati, il Dacur per tre anni. Anche loro non potranno più entrare nel locale né frequentare le vicinanze.

I provvedimenti dopo la violenta aggressione del 13 luglio scorso. Atef Yasser, che vive e lavora come cameriere a Menfi, aveva raccontato di essere andato in tarda serata al Cycas per bere una birra con un amico, quando improvvisamente era stato aggredito per futili motivi dal branco, dinanzi al locale. Si parla di circa trenta giovanissimi che l’avrebbero preso a calci e pugni e poi uno di loro, ha estratto il coltello e lo ha ferito alle spalle e al rene. I militari dell’Arma stanno cercando gli altri complici e indagano per capire chi ha materialmente accoltellato Atef. Il giovane egiziano è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a causa di un rene lacerato per dieci giorni e poi è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni con un riposo assoluto di almeno tre mesi. Lo scorso maggio, a Santa Margherita Belice, c’era stato un violento pestaggio ai danni di un diciottenne chef tunisino che aveva denunciato tutto ai carabinieri. Aveva subito una frattura al setto nasale e lesioni in tutto il corpo. Karim Mansour aveva riconosciuto uno degli arrestati per l’aggressione di Porto Palo e riferito che lo stesso lo avrebbe colpito con un tirapugni. Ora si indaga per capire se ad agire sia stato lo stesso gruppo di giovani.