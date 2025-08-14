Scontro tra auto e scooter nei pressi semaforo Triscina. Due ragazzi in Ospedale

del 2025-08-14

Incidente questo pomeriggio nei pressi del semaforo di Triscina. Coinvolta uno scooteroneche andava in direzione Marinella e una auto che si stava dirigendo verso Triscina. Coinvolte nel sinistro una Ford Fiesta e uno scooter Kymco 350.

Non si esclude che uno dei due veicoli non abbia rispettato il semaforo. Sul posto i carabinieri e il 118. Ad avere la peggio i due soggetti a bordo della moto S.V. di 19 anni che ha avuto una frattura al piede e A.P. di 21 anni. La Sezione Radiomobile dei carabinieri di Castelvetrano si è occupata dei rilievi dell'incidente al fine di ricostruire l'esatta dinamica.