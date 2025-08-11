  • A3 Conad
Bonificate da volontari le tombe sicane del Sistema delle Piazze. Parole di elogio del Sindaco

del 2025-08-11

Immagine articolo: Bonificate da volontari le tombe sicane del Sistema delle Piazze. Parole di elogio del Sindaco

(ph. Gianni Polizzi)

Bonificate dal Nucleo Operativo Emergenze Castelvetrano, con il supporto della Pro Loco Selinunte, le tombe sicane che si vedono nel Sistema delle Piazze. Per tanti anni le erbacce non consentivano di vedere i reperti archeologici presenti.

    • Parole di elogio del Sindaco Lentini: “Grazie per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando nell’opera di pulizia, recupero e valorizzazione del sito archeologico. La loro attività, svolta con passione e spirito di servizio, non solo restituisce decoro a un luogo di straordinario valore storico e culturale, ma contribuisce anche a renderlo nuovamente fruibile alla cittadinanza e ai visitatori. Questa sinergia tra associazioni e il Comune è un esempio virtuoso di come l’amore per il territorio possa tradursi in azioni concrete, capaci di preservare la memoria del passato e offrire nuove opportunità per il futuro”. Foto Gianni Polizzi

