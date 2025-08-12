A 30 anni dal diploma, serata di ricordi per gli ex studenti del Commerciale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-08-12

A 30 anni dal diploma, si sono ritrovati gli ex studenti della V P dell'I.T.C. G.B. Ferrigno di Castelvetrano, classe '76, Progetto Mercurio. La serata si è svolta percorrendo il viaggio dei ricordi, aprendo una parentesi nel tempo che è sembrato tornare indietro ai momenti spensierati, quando il dramma peggiore era il compito di matematica o l'interrogazione di italiano.

Non sono mancati gli attimi di malinconia, nel ricordo di chi non è più con noi, soprattutto della splendida Arianna Celeste, che scomparsa prematuramente ha lasciato un posto speciale nel cuore di tutti gli ex alunni della V P. Non sono mancate risate, racconti di aneddoti curiosi, il ricordo dei prof. amati e temuti quali Vito Roma, Giacomo Elia, la Prof. Scarperia e il mitico Prof. Denaro con le sue lezioni di vita professate rigorosamente in Siculo Doc.

Un tuffo nel passato, la voglia di ritrovare volti e rinnovare quel legame un po' sbiadito dal tempo ma che nessun tempo potrà mai cancellare. All'appuntamento hanno partecipato buona parte degli alunni, ma anche se non fisicamente erano tutti presenti all'appello rigorosamente fatto alla serata. Testimoni di un'epoca fatta ancora di valori, affetto sincero, impegno e vita reale.