Peschereccio saccense speronato da nave mercantile, notte di paura per l’equipaggio del “Filippo Padre”

di: Redazione - del 2025-08-12

Durante le operazioni di pesca, la scorsa notte, il peschereccio della marineria di Sciacca, "Filippo Padre" è stato "tamponato" da una nave mercantile. L'impatto violento ha danneggiato seriamente l'imbarcazione saccense provocando tantissima paura ai membri dell'equipaggio senza però che nessuno abbia riportato ferite.

Nonostante i danni subiti il peschereccio è riuscito a far rientro in porto. Le autorità marittime prontamente allertate hanno avviato le indagini per accertare la dinamica ed individuare le responsabilità. Ancora non conosciuta l'identità della nave mercantile.