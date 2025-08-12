  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Peschereccio saccense speronato da nave mercantile, notte di paura per l’equipaggio del “Filippo Padre”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-12

Commenti
Immagine articolo: Peschereccio saccense speronato da nave mercantile, notte di paura per l’equipaggio del “Filippo Padre”

Durante le operazioni di pesca, la scorsa notte, il peschereccio della marineria di Sciacca, "Filippo Padre" è stato "tamponato" da una nave mercantile. L'impatto violento ha danneggiato seriamente l'imbarcazione saccense provocando tantissima paura ai membri dell'equipaggio senza però che nessuno abbia riportato ferite.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Nonostante i danni subiti il peschereccio è riuscito a far rientro in porto. Le autorità marittime prontamente allertate hanno avviato le indagini per accertare la dinamica ed individuare le responsabilità. Ancora non conosciuta l'identità della nave mercantile

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    24 Luglio - Il lettore scrive: "in via Cavallaro a Marinella pericoli per la sicurezza stradale"

    I più letti

    Tre Fontane, spedizione punitiva contro cuoco di un ristorante a colpi di mazze da baseball

    Castelvetrano, abbigliamento "griffato" contraffatto, finanzieri denunciano due persone

    Castelvetrano, gioco illegale, denunciato gestore di un bar. Sequestrate le slot

    È venuto a mancare l’imprenditore Giancarlo Lanzoni

    Ex alunni e professori si ritrovano dopo 38 anni in un incontro che profuma di ricordi