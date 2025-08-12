  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, spiagge più accessibili, Comune ottiene finanziamento

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-12

Finanziamento regionale per l’implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità è quanto è stato ottenuto dal Comune di Castelvetrano, ufficialmente inserito tra i beneficiari del finanziamento previsto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, emanato in attuazione del comma 18 dell’art. 6 della L.R. 9 gennaio 2025, n. 1.

    • Si tratta di un finanziamento - si legge nella nota del Sindaco sui social - subordinato esclusivamente all’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), requisito posseduto da soli 53 Comuni in tutta la Sicilia, frutto di una scelta politica e amministrativa lungimirante che ha permesso a Castelvetrano di accedere a queste risorse. Grazie a queste risorse, sarà possibile dotare le spiagge libere di passerelle del tipo “Fast Floor”, una tecnologia di ultima generazione, modulare e facile da installare, che consentirà – già dall’inizio della stagione balneare – di garantire un accesso agevole e sicuro alle persone con disabilità, evitando le lungaggini burocratiche e logistiche che in passato ne ritardavano il posizionamento.

    Il Sindaco Giovanni Lentini ringrazia l’Assessore Mariano Palermo, che ha fortemente voluto e sostenuto l’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) come strumento strategico per la crescita turistica del territorio, e il Responsabile della VI Direzione – Urbanistica, arch. Pasquale Calamia, per il costante impegno tecnico-amministrativo e la professionalità dimostrata nella predisposizione e attuazione del Piano.

    “Questo risultato – sottolinea il Sindaco – non è frutto del caso, ma di una scelta politica chiara: programmare con anticipo in poco più di un anno da quanto ci siamo insediati, per adottare strumenti urbanistici moderni e puntare sull’inclusione. Con queste nuove passerelle non solo rispettiamo un dovere civico e morale, ma rendiamo le nostre spiagge realmente aperte a tutti, nel segno di un turismo accessibile e sostenibile”.

