Caro Spiagge, Fiba Confesercenti Trapani: “In Sicilia prezzi più contenuti d’Italia”

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-12

Negli ultimi giorni sono circolate critiche sull’aumento delle tariffe nei lidi della provincia di Trapani. Fiba Confesercenti Sicilia, "ritiene necessario fare chiarezza a proposito delle critiche sull'aumento delle tariffe nei lidi".

"Una narrazione del settore balneare che si scontra con l'evidenza dei dati - afferma Alessandro Cilano, Presidente di Fiba Confesercenti Sicilia - L'incremento medio sui prezzi offerti dalle strutture balneari in Sicilia è di meno del 6% confermando che l'Isola si pone tra le regioni d'Italia con le proposte più accessibili per i cittadini. Il costo medio per due lettini e un ombrellone si attesta a circa 25 euro ben al di sotto della media nazionale e l'aumento - precisa Cilano - è riconducibile all'incremento determinato dalla spinta dell'inflazione".

"Dietro ogni stabilimento balneare - aggiunge Massimo Rallo, coordinatore provinciale Fiba Confesercenti Trapani - ci sono famiglie e lavoratori che affrontano spese crescenti: energia elettrica aumentata in media del 35% negli ultimi due anni, forniture alimentari e bevande cresciute di oltre il 20%, costi per manutenzioni e adempimenti di sicurezza che, per un lido medio, superano i 15.000 euro a stagione".

Fiba Confesercenti invita quindi "a basare il confronto su dati concreti e non su percezioni distorte", e ribadisce "la disponibilità a collaborare con istituzioni, associazioni e consumatori per trovare un equilibrio tra esigenze economiche e fruibilità per tutti".