Deteneva armi clandestine, arrestato 48enne mazarese

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-13

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, unitamente ai militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 48enne del posto per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno

dell’appartamento:

- una pistola beretta mod.70 cal.7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e n.22

cartucce stesso calibro;

- un fucile semiautomatico franchi cal.12, anch’esso con matricola abrasa e n.21

cartucce stesso calibro.

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.