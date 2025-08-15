Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

del 2025-08-15

Tragedia sfiorata a Marinella di Selinunte questo pomeriggio alle 19. Una famiglia, 4 adulti e 4 bambini, dopo aver affittato un pedalò stava navigando vicino alla costa. Durante la navigazione i presenti a bordo hanno notato che il pedalò imbarcava acqua e si sono avvicinati a poche decine di metri rispetto alla spiaggetta detta "del Partannese" chiedendo aiuto.

"Nel frattempo - come ha raccontato ai nostri microfoni Aldo di Pasquale - il natante si ribaltava e colpiva al torace uno degli adulti N. D., 41 anni, procurandogli una forte contusione". Sul posto è intervenuto il 118. Tanto lo spavento per i bambini e gli adulti presenti a bordo del natante aiutati dai natanti a raggiungere la terra ferma.

