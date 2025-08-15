  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

Resta sempre aggiornato

del 2025-08-15

Commenti
Immagine articolo: Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Marinella di Selinunte questo pomeriggio alle 19. Una famiglia, 4 adulti e 4 bambini, dopo aver affittato un pedalò stava navigando vicino alla costa. Durante la navigazione i presenti a bordo hanno notato che il pedalò imbarcava acqua e si sono avvicinati a poche decine di metri rispetto alla spiaggetta detta "del Partannese" chiedendo aiuto.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Nel frattempo - come ha raccontato ai nostri microfoni Aldo di Pasquale - il natante si ribaltava e colpiva al torace uno degli adulti N. D., 41 anni, procurandogli una forte contusione". Sul posto è intervenuto il 118. Tanto lo spavento per i bambini e gli adulti presenti a bordo del natante aiutati dai natanti a raggiungere la terra ferma. 
    Ghg

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Baffo’s 1 mese h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    Triscina, quando un parcheggio si trasforma in piazza tra schiamazzi notturni e motorini che sfrecciano

    Scontro tra auto e scooter nei pressi semaforo Triscina. Due ragazzi in Ospedale

    A 30 anni dal diploma, serata di ricordi per gli ex studenti del Commerciale di Castelvetrano

    È venuto a mancare l’imprenditore Giancarlo Lanzoni

    Marinella, 41enne investito da monopattino, conducente non presta soccorso