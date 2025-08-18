Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina

del 2025-08-18

Un fulmine a ciel sereno in casa Folgore, con la Presidente del sodalizio rossonero, Avv. Margherita Barraco che ha sfiduciato il vice Presidente Diego Di Tomaso e messo un segnale di stop al progetto argentino, per motivi che ancora non sono stati rivelati ma che possibilmente riguardano le strategie che fino adesso sono state messe in atto.

Dalle prime indiscrezioni sono entrati in società nuovi soci, Christian Carrara, Raffaele Palma, Giancarlo Travaggin e Pietro Meccia. A breve sarà annunciato il nuovo Direttore Sportivo che sarà Domenico Gagliano che vanta esperienza importanti in società come Enna, Messina ed Alcamo. Voci di corridoio danno per certo l'arrivo di Alessio Ferotti, difensore che ha militato lo scorso anno con la Folgore. Si preannunciano altri colpi di mercato. Rimane massimo riserbo su quanto possa accadere per quanto concerne la guida tecnica, con mister Di Salvo, che domani dovrebbe condurre la seduta di allenamento. Sono attese tante novità.