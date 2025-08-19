  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-19

Commenti
Immagine articolo: A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

Serata all’insegna dell’amicizia e del senso di appartenenza per i 40enni gibellinesi che si sono ritrovati presso la terrazza Orestiadi. Alcuni dei presenti vivono in varie parti d’Italia mentre altri ancora vivono a Gibellina. La reunion dell’anno 1985 è stata molto più di un semplice incontro: è stato un tuffo nel passato, un abbraccio collettivo alla memoria e alla strada fatta.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Abbiamo cenato, ballato - raccontano i presenti - e tra brindisi, risate e un tocco di nostalgia, ricordato i bellissimi momenti condivisi insieme. Perché a Gibellina non si è mai solo compagni di scuola, di sport o di gioco: si cresce insieme, ci si conosce da sempre, si condividono storie di famiglie, piazze, feste di paese, sogni e speranze. Alcuni di loro oggi vivono fuori ,ma il richiamo di Gibellina, delle radici comuni, è stato più forte di qualsiasi distanza. E tra balli improvvisati, battute e promesse di rivedersi più spesso, una cosa è certa: la classe 1985 è ancora unita". 

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    Auto fuori strada sulla SS 115, guardrail evita la tragedia

    Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina

    Castelvetrano, discarica abusiva a fuoco. Vasta colonna di fumo. Sul posto Noe e Vigili del Fuoco

    Stop alla pesca del Gambero rosso imposto alla marineria siciliana. Decreto del Ministero valido fino al 5 settembre