A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

di: Redazione - del 2025-08-19

Serata all’insegna dell’amicizia e del senso di appartenenza per i 40enni gibellinesi che si sono ritrovati presso la terrazza Orestiadi. Alcuni dei presenti vivono in varie parti d’Italia mentre altri ancora vivono a Gibellina. La reunion dell’anno 1985 è stata molto più di un semplice incontro: è stato un tuffo nel passato, un abbraccio collettivo alla memoria e alla strada fatta.

“Abbiamo cenato, ballato - raccontano i presenti - e tra brindisi, risate e un tocco di nostalgia, ricordato i bellissimi momenti condivisi insieme. Perché a Gibellina non si è mai solo compagni di scuola, di sport o di gioco: si cresce insieme, ci si conosce da sempre, si condividono storie di famiglie, piazze, feste di paese, sogni e speranze. Alcuni di loro oggi vivono fuori ,ma il richiamo di Gibellina, delle radici comuni, è stato più forte di qualsiasi distanza. E tra balli improvvisati, battute e promesse di rivedersi più spesso, una cosa è certa: la classe 1985 è ancora unita".