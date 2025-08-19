Primi due colpi di mercato per la Folgore. Il difensore Ferotti torna rossonero

del 2025-08-19

Dopo la svolta notturna folgorina che, di fatto, estromette la cordata argentina che fino ad oggi aveva portato solo ragazzi non pronti per un campionato di Eccellenza adesso sembra essere tornato l’entusiasmo dopo che la presidente Barraco ha annunciato i primi due colpi.

Alla corte rossonera arrivano il difensore Ferotti, per lui un ritorno, e il difensore ex Akragas, Gela Simone Scozzari (in foto con il dirigente sportivo Cristian Carrara) di cui si dice un gran bene. Confermatissimo l’allenatore Carmelo Di Salvo. Sono previsti a breve altri arrivi importanti che saranno annunciati nei prossimi giorni.