Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

2025-08-20

Incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 18, una Suzuki 600 ed una Suzuki Jimmy sulla SS.188 Salemi-Vita. Sul posto è intervenuto il 118. Coinvolto nel sinistro un 39enne di Vita che era alla guida della moto e un 69enne di Palermo. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica è probabile l’auto si stesse immettendo su SS. 188 e, per motivi in corso d’accertamento, è entrato in collisione con la moto.