  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-20

Commenti
Immagine articolo: Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

Incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 18,  una Suzuki 600 ed una Suzuki Jimmy sulla SS.188 Salemi-Vita. Sul posto è intervenuto il 118. Coinvolto nel sinistro un 39enne di Vita che era alla guida della moto e un 69enne di Palermo. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica è probabile l’auto si stesse immettendo su SS. 188 e, per motivi in corso d’accertamento, è entrato in collisione con la moto.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    Auto fuori strada sulla SS 115, guardrail evita la tragedia

    Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

    Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

    A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina