Marinella, tutto pronto per la processione del Sacro Cuore di Maria. Attesi i fuochi d’artificio alla mezzanotte

di: Redazione - del 2025-08-16

Immagine articolo: Marinella, tutto pronto per la processione del Sacro Cuore di Maria. Attesi i fuochi d’artificio alla mezzanotte

Avviato dal 14 agosto il programma della tradizionale Festa del Sacro Cuore di Maria a Marinella di Selinunte. Festeggiamenti che proseguiranno domani con la processione del simulacro Sacro cuore di Maria a partire dalle 18 e seguirà il seguente percorso: via Megara Nysea, via degli Argonauti, via Alceste, via Icaro, via Persefone, via Cassiopea, via Esiodo, via Castore e Polluce, via Persefone, via Caboto, via Marco Polo (fino al lido Zabara) e ritorno, via Usodimare Antoniotto, piazza Empedocle Porto.

    • Alle 19:30 la celebrazione eucaristica in piazza Empedocle Porto e l'imbarco del simulacro per la processione a mare. Poi alle 24 l'atteso spettacolo pirotecnico. 

