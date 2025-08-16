Auto fuori strada sulla SS 115, guardrail evita la tragedia

di: Redazione - del 2025-08-16

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla SS 115, dopo la pioggia che si è abbattuta sulla zona di Castelvetrano. Solo tanto spavento e qualche lieve ferita per il conducente castelvetranese L.C. a bordo di una Nissan Qashqai, evidentemente per il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, è andato a finire fuori strada e grazie al guardrail che ne ha fermato la corsa, l'autovettura non è andata giù dal viadotto restando in bilico. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente, i Vigili del Fuoco di Castelvetrano ed il soccorso stradale della ditta Messina che ha provveduto alla rimozione del mezzo.