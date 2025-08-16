Castelvetrano, discarica abusiva a fuoco. Vasta colonna di fumo. Sul posto Noe e Vigili del Fuoco

del 2025-08-16

Oggi intorno alle ore 17 un equipaggio del Noe scongiura il peggio in via Fragalà. La pattuglia mentre si trovava a passare da quella zona notava una colonna intensa di fumo di vaste proporzioni riguardava una discarica di materiale di varia natura (tra cui anche 10 bombole di gas , 1 di acitilene e 2 di ossigeno).

Dopo aver iniziato le operazioni di raffreddamento venivano chiamati i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’aria è stata messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento. La polizia municipale ha posto in essere le procedure per il sequestro dell’area.