Quando un cocktail è arte, studio, gusto e legame con la propria terra. Storia di Salvatore Cudia

del 2025-08-18

Dietro il bancone del bar per creare vere e proprie opere d’arte volte a coinvolgere tutti i sensi, non solo il gusto ma anche l’olfatto. Senza lasciare nulla al caso, ma con la curiosità di conoscere e utilizzare sempre nuovi ingredienti, Salvatore Cudia, 42 anni, originario di Mazara del Vallo, da oltre vent’anni  punto di riferimento a Marsala, non è solo un bartender ma lo si potrebbe definire come un creatore di esperienze. Salvatore Cudia ha fatto della mixology la sua missione di vita.

    • Da oltre vent’anni a Marsala con passione, tecnica e creatività ha trasformato il bancone del bar in un vero e proprio palcoscenico.

    La sua carriera è costellata da partecipazioni a svariate competizioni nazionali e internazionali, molte delle quali vinte grazie alla sua capacità di sorprendere con l’arte del gioco con il fuoco e con l’uso innovativo degli ingredienti.

    • Salvatore, dietro un cocktail c’è un percorso di studio e dedizione. Non si improvvisa nulla. E' corretto?

    "Proprio così. Negli anni non mi sono mai fermato ma ho voluto sempre di più perfezionare le mie capacità innovando sempre di più. Alle spalle ho effettettuato studi, attestati e corsi di specializzazione. Non mi sono mai fermato alla semplice routine da bartender.

    Ho deciso anche di aderire all’I.M.A.H.R. (International Maitre Association Hotel of Restaurant) a testimonianza della sua professionalità e della continua ricerca di perfezione".

    Dietro un tuo cocktail si denota il tuo attaccamento e amore per la tua terra

    "Sono molto orgoglioso delle mie radici. Amo portare nel bicchiere i sapori della sua terra. Ingredienti marsalesi, prodotti locali e combinazioni uniche diventano protagonisti delle mie creazioni, trasformando ogni cocktail in un racconto di Sicilia".

    Oggi Salvatore Cudia, mixologist marsalese, è Bar Manager del Voga, locale simbolo di Marsala, dove continua a sorprendere i clienti con drink nati dal nulla, capaci di stupire sia per estetica che per gusto. 

