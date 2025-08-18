Controlli straordinari a Ferragosto, carabinieri denunciano 34enne castelvetranese

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-18

Durante questo ponte festivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio ponendo particolare attenzione alle condotte alla guida lungo le principali arterie stradali del litorale e i centri storici della provincia. Analoghi controlli sono stati svolti nei confronti delle imbarcazioni da diporto da parte delle motovedette dell’Arma di Trapani, Favignana e Pantelleria.

All’esito dei servizi svolti, a Castelvetrano, un 34enne per guida sotto effetto di stupefacenti (trovato peraltro in possesso di gr. 2 di crack) ed un 22enne di nazionalità straniera per guida senza patente.

A Trapani, un 44enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e un 21enne per guida senza patente. È risultato positivo all’etilometro anche un 45enne, fermato a Favignana dalla motovedetta dell’Arma alla guida di una imbarcazione da diporto (40 cv) che aveva noleggiato. A Marsala, un 41enne è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita) e un 40enne di nazionalità straniera per guida in stato di ebbrezza.

Nel medesimo contesto, oltre alle numerose contravvenzioni al codice della strada (in particolare per eccesso di velocità e mancanza di copertura assicurativa, con conseguente ritiro di 3 patenti di guida), sono state denunciate 2 persone che, benché sottoposte a misure limitative della libertà personale, non sono state trovate presso le rispettive abitazioni. Inoltre, 8 dei passeggeri controllati sono stati trovati in possesso modiche quantità di stupefacente e pertanto segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici.