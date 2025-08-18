  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Controlli straordinari a Ferragosto, carabinieri denunciano 34enne castelvetranese

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-18

Commenti
Immagine articolo: Controlli straordinari a Ferragosto, carabinieri denunciano 34enne castelvetranese

Durante questo ponte festivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, hanno svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio ponendo particolare attenzione alle condotte alla guida lungo le principali arterie stradali del litorale e i centri storici della provincia. Analoghi controlli sono stati svolti nei confronti delle imbarcazioni da diporto da parte delle motovedette dell’Arma di Trapani, Favignana e Pantelleria.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • All’esito dei servizi svolti, a Castelvetrano, un 34enne per guida sotto effetto di stupefacenti (trovato peraltro in possesso di gr. 2 di crack) ed un 22enne di nazionalità straniera per guida senza patente.

    A Trapani, un 44enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e un 21enne per guida senza patente. È risultato positivo all’etilometro anche un 45enne, fermato a Favignana dalla motovedetta dell’Arma alla guida di una imbarcazione da diporto (40 cv) che aveva noleggiato. A Marsala, un 41enne è stato denunciato per guida senza patente (mai conseguita) e un 40enne di nazionalità straniera per guida in stato di ebbrezza.

    Nel medesimo contesto, oltre alle numerose contravvenzioni al codice della strada (in particolare per eccesso di velocità e mancanza di copertura assicurativa, con conseguente ritiro di 3 patenti di guida), sono state denunciate 2 persone che, benché sottoposte a misure limitative della libertà personale, non sono state trovate presso le rispettive abitazioni. Inoltre, 8 dei passeggeri controllati sono stati trovati in possesso modiche quantità di stupefacente e pertanto segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori non terapeutici.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    Scontro tra auto e scooter nei pressi semaforo Triscina. Due ragazzi in Ospedale

    Auto fuori strada sulla SS 115, guardrail evita la tragedia

    Porto Palo, per tre anni divieto di ingresso in un lido per i ragazzi coinvolti nell’accoltellamento dell’egiziano

    Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

    Castelvetrano, discarica abusiva a fuoco. Vasta colonna di fumo. Sul posto Noe e Vigili del Fuoco