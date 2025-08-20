  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Triscinaliadi 2025, la manifestazione sportiva dal 21 al 23 agosto a Triscina

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-20

Commenti
Immagine articolo: Triscinaliadi 2025, la manifestazione sportiva dal 21 al 23 agosto a Triscina

Tutto pronto per la manifestazione sportiva “Triscinaliadi 2025”, che si svolgerà a Castelvetrano dal 21 al 23 agosto 2025, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale. L’evento, al quale sta lavorando nell’organizzazione l’Assessore di Forza Italia Monia Rubbino, è stato  voluto dal gruppo di Castelvetrano Rinasce con i consiglieri Maria Italia e Salvatore Roccolino con una mozione approvata in consiglio  comunale. L’evento prevede competizioni sportive, esibizioni di danza e musica. Le cerimonie di apertura e chiusura avranno luogo presso il Teatro Franchi Ingrassia.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Di seguito il Programma ufficiale

    21 agosto 2025

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Ore 17.30 gara podistica (lunghezza 6 km)
    Ore 20.30 – Teatro Franchi – Ingrassia
    Cerimonia di apertura delle TRISCINALIADI, con esibizioni di danza e ginnastica
    artistica.

    22 agosto 2025 – Discipline sportive e luoghi di svolgimento
    Lido Selene
    Sand Volley
    Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00
    Tennis
    Ore 18.00 –19.00
    Lido Misvago
    Calcio – Folgore
    Ore 16.00–17.30Cross – Scuola Prestia M2 LAB
    Ore 17.00–19.00
    Scuola calcio di Pizzitola
    Ore 17.30–20.00

    23 agosto 2025 – Discipline sportive e chiusura
    Lido Selene
    Sand Volley
    Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00
    Basket
    Ore 17.00–18.00
    Workout Cross (ULTRA’)
    Ore 18.00–20.00
    Ore 21.00 – Teatro Triscina – Piazzale Giovanni Paolo II
    Cerimonia conclusiva con premiazioni ufficiali, consegna targhe di partecipazione ed esibizioni di danza e ginnastica artistica.
    Ore 22.30 – Area esterna di Villa Quartana
    DJ set finale, per chiudere le serate in allegria e ballare sotto le stelle

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    Auto fuori strada sulla SS 115, guardrail evita la tragedia

    Marinella, pedaló imbarca acqua e rischia di affondare con bambini a bordo. Tragedia sfiorata

    Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

    A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina