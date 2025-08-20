Triscinaliadi 2025, la manifestazione sportiva dal 21 al 23 agosto a Triscina
di: Comunicato Stampa - del 2025-08-20
Tutto pronto per la manifestazione sportiva “Triscinaliadi 2025”, che si svolgerà a Castelvetrano dal 21 al 23 agosto 2025, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale. L’evento, al quale sta lavorando nell’organizzazione l’Assessore di Forza Italia Monia Rubbino, è stato voluto dal gruppo di Castelvetrano Rinasce con i consiglieri Maria Italia e Salvatore Roccolino con una mozione approvata in consiglio comunale. L’evento prevede competizioni sportive, esibizioni di danza e musica. Le cerimonie di apertura e chiusura avranno luogo presso il Teatro Franchi Ingrassia.
Di seguito il Programma ufficiale
21 agosto 2025
Ore 17.30 gara podistica (lunghezza 6 km)
Ore 20.30 – Teatro Franchi – Ingrassia
Cerimonia di apertura delle TRISCINALIADI, con esibizioni di danza e ginnastica
artistica.
22 agosto 2025 – Discipline sportive e luoghi di svolgimento
Lido Selene
Sand Volley
Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00
Tennis
Ore 18.00 –19.00
Lido Misvago
Calcio – Folgore
Ore 16.00–17.30Cross – Scuola Prestia M2 LAB
Ore 17.00–19.00
Scuola calcio di Pizzitola
Ore 17.30–20.00
23 agosto 2025 – Discipline sportive e chiusura
Lido Selene
Sand Volley
Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00
Basket
Ore 17.00–18.00
Workout Cross (ULTRA’)
Ore 18.00–20.00
Ore 21.00 – Teatro Triscina – Piazzale Giovanni Paolo II
Cerimonia conclusiva con premiazioni ufficiali, consegna targhe di partecipazione ed esibizioni di danza e ginnastica artistica.
Ore 22.30 – Area esterna di Villa Quartana
DJ set finale, per chiudere le serate in allegria e ballare sotto le stelle