Triscinaliadi 2025, la manifestazione sportiva dal 21 al 23 agosto a Triscina

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-20

Tutto pronto per la manifestazione sportiva “Triscinaliadi 2025”, che si svolgerà a Castelvetrano dal 21 al 23 agosto 2025, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale. L’evento, al quale sta lavorando nell’organizzazione l’Assessore di Forza Italia Monia Rubbino, è stato voluto dal gruppo di Castelvetrano Rinasce con i consiglieri Maria Italia e Salvatore Roccolino con una mozione approvata in consiglio comunale. L’evento prevede competizioni sportive, esibizioni di danza e musica. Le cerimonie di apertura e chiusura avranno luogo presso il Teatro Franchi Ingrassia.

Di seguito il Programma ufficiale

21 agosto 2025

Ore 17.30 gara podistica (lunghezza 6 km)

Ore 20.30 – Teatro Franchi – Ingrassia

Cerimonia di apertura delle TRISCINALIADI, con esibizioni di danza e ginnastica

artistica.

22 agosto 2025 – Discipline sportive e luoghi di svolgimento

Lido Selene

Sand Volley

Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00

Tennis

Ore 18.00 –19.00

Lido Misvago

Calcio – Folgore

Ore 16.00–17.30Cross – Scuola Prestia M2 LAB

Ore 17.00–19.00

Scuola calcio di Pizzitola

Ore 17.30–20.00

23 agosto 2025 – Discipline sportive e chiusura

Lido Selene

Sand Volley

Ore 10.00–12.00 e Ore 16.00–19.00

Basket

Ore 17.00–18.00

Workout Cross (ULTRA’)

Ore 18.00–20.00

Ore 21.00 – Teatro Triscina – Piazzale Giovanni Paolo II

Cerimonia conclusiva con premiazioni ufficiali, consegna targhe di partecipazione ed esibizioni di danza e ginnastica artistica.

Ore 22.30 – Area esterna di Villa Quartana

DJ set finale, per chiudere le serate in allegria e ballare sotto le stelle