  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-21

Commenti
Immagine articolo: Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’esercizio abusivo di attività economiche, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno individuato e scoperto un centro estetico completamente sconosciuto al fisco presso un’abitazione privata di Castellammare del Golfo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’attività, condotta dai militari della Compagnia di Alcamo, è nata da un attento monitoraggio dei cosiddetti “social network”, attraverso i quali una donna pubblicizzava molteplici trattamenti estetici alla stregua di un centro estetico regolare, seppur priva di partita IVA e di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. Le evidenze raccolte sono state poi arricchite dalle attività di controllo economico del territorio, che hanno permesso di rilevare un notevole flusso di clienti da e verso il domicilio della donna.

    Durante l’accesso ispettivo, condotto con il supporto di personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio di estetica completamente attrezzato per l’esercizio della professione, dotato di bancone, lettino, attrezzi per la lavorazione delle unghie (lampada per la polimerizzazione, aspiratore, fresa, prodotti per la ricostruzione), nonché di strumenti per la dermopigmentazione e per altri trattamenti estetici.

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Gli approfondimenti condotti in loco hanno permesso di accertare che la titolare dell’attività, pur essendo in possesso di validi titoli abilitanti all’esercizio della professione, operava in completa assenza di partita IVA, di rilascio di documenti fiscali e di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, risultando pertanto “evasore totale”. Per tale motivo, oltre alla valutazione della relativa posizione fiscale, la professionista è stata segnalata sia all’Agenzia delle Entrate per l’apertura d’ufficio della partita IVA sia al Comune di Castellammare del Golfo per l’applicazione delle sanzioni di competenza comunale.

    L’operazione condotta costituisce ulteriore testimonianza del quotidiano impegno della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illecito economico-finanziario, con il duplice obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e garantire agli operatori economici che rispettano le regole un mercato contraddistinto da condizioni di concorrenza equa e leale.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    29 Luglio - Marinella, alcuni commercianti via Marco Polo: “Possibilità di parcheggiare anche sul lato destro”

    I più letti

    46enne trovato senza vita in evidente stato di decomposizione

    Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

    A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina

    Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani