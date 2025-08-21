  • A3 dottor Gianni catalanotto
46enne trovato senza vita in evidente stato di decomposizione

di: Redazione - del 2025-08-21

Commenti
Stamattina a Castelvetrano nella centralissima via Pietro Colletta è stato ritrovato il corpo senza vita di un 46enne di origine rumena che viveva da solo in una abitazione all'interno di un cortile. Secondo le prime indiscrezioni l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. I sanitari del 118 e carabinieri sul posto. Il corpo di M.P. In evidente stato di decomposizione, possibile decesso avvenuto una settimana fa. 

    • Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'uomo viveva da qualche mese in un mini appartamento vuoto concesso momentaneamente dal proprietario. Si attende il medico legale per l'ispezione cadaverica. 

