Camion a fuoco sull’A-29 invade la corsia opposta. Sul posto i Vigili del Fuoco

del 2025-08-22

Un camion pieno di vinaccia è stato avvolto dalle fiamme sull’A-29 al km 70,500. Il mezzo appartiene ad una ditta di Salemi. Per cause in fase di accertamento il mezzo ha sbandato invadendo la corsia opposta nei pressi dello svincolo di Salemi, capovolgendosi su un fianco.

Per fortuna solo leggere conseguenze per il conducente originario di santa ninfa, M. A. di 44 anni, trasportato all ospedale di Castelvetrano per accertamenti. Il traffico è rimasto bloccato per un breve periodo di tempo. Alla base dell'incidente potrebbe esserci stato lo scoppio di un pneumatico.

Il successivo intervento dei vigili del fuoco e dell’Anas ha permesso la riapertura delle due arterie in direzione Mazara e Palermo. Sul manto stradale permangono residui di vinaccia per cui si invita alla massima prudenza. Sul posto la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco. Il soccorso stradale è stato curato dalla società Scuderi di Trapani.





