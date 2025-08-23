  • A3 Conad
Continuano le limitazioni per la gara Folgore-Sciacca, niente tagliandi per i residenti provincia di Agrigento

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-23

Immagine articolo: Continuano le limitazioni per la gara Folgore-Sciacca, niente tagliandi per i residenti provincia di Agrigento

Per i fatti accaduti nell'ottobre del 2023 al termine di un Folgore-Sciacca terminato 2-2, nonostante le due società da mesi hanno dimostrato di lanciare segnali distensivi, le istituzioni hanno decretato che ancora una volta la sfida fra rossoneri e verdenero dovrà disputarsi con limitazioni. L'Osservatorio Nazionale per gli eventi Sportivi ha inserito la gara tra quelle a rischio e pertanto il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento.

    • Quindi niente tifosi saccensi in occasione dell’incontro di calcio “Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca” valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.

