Continuano le limitazioni per la gara Folgore-Sciacca, niente tagliandi per i residenti provincia di Agrigento

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-23

Per i fatti accaduti nell'ottobre del 2023 al termine di un Folgore-Sciacca terminato 2-2, nonostante le due società da mesi hanno dimostrato di lanciare segnali distensivi, le istituzioni hanno decretato che ancora una volta la sfida fra rossoneri e verdenero dovrà disputarsi con limitazioni. L'Osservatorio Nazionale per gli eventi Sportivi ha inserito la gara tra quelle a rischio e pertanto il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento.

Quindi niente tifosi saccensi in occasione dell’incontro di calcio “Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca” valevole per la Coppa Italia Eccellenza, Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.