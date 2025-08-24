Baratto Amministrativo e carenza di strategie di sviluppo, interessanti argomenti trattati a Bau Bau estate

di: Redazione - del 2025-08-24

Durante la simpatica trasmissione radiofonica di “Radio Bau Bau”, condotta da Filippo Siragusa e Nanà Di Stefano e trasmessa anche in video tramite Facebook live a cura della redazione di Castelvetranonews, stamane si sono trattati argomenti che sembrano avere destato molta attenzione da parte degli ascoltatori, anche lontani dal litorale selinuntino.

Del “Baratto Amministrativo” ha trattato il Consigliere Comunale Giuseppe Errante Parrino, che ha intenzione di presentare una mozione sulla possibilità di agevolare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione Civica sul tema del pagamento delle tasse comunali: dato l’eccessivo peso fiscale cui sono sottoposti molti cittadini ed imprese, tramite l’istituto del “baratto” si tratterebbe una riduzione delle tasse in cambio di forniture di beni o prestazioni di servizi. Ciò in vista della applicazione della legge sui pignoramenti che tanta paura sta destando tra i contribuenti italiani.

Sulla base delle sue esperienze professionali e sociali, il cittadino e giornalista castelvetranese Antonio Colaci ha trattato invece di argomenti legati alla mancanza di progettualità nel territorio più estremo della Sicilia dove, dal periodo successivo al terremoto del 1968, non sembrano esistere in atto progetti per migliorare i servizi più essenziali, dalla Sanità ai Trasporti.

In merito a questo argomento, Colaci ha denunciato il divario che continua ad allargarsi rispetto a tutto il Sud, anche nei confronti della stessa parte Centro Orientale della Regione Siciliana, dove molti sono i lavori in fase di esecuzione o già appaltati per l’ammodernamento della rete viaria e ferroviaria, dal Ponte sullo Stretto, all’Alta Velocità.

In merito a ciò sono stati portati diversi esempi:

- La mancanza di una tangenziale nella Città di Palermo determina un grave ostacolo alla fluidità del traffico di merci ed automobili tra la A29 e le autostrade per Catania e Messina A19 e A20

- La quasi totale mancanza di sistemi di sicurezza e di una stazione di servizio sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, determina uno stato di assoluta arretratezza, un unicum rispetto a tutta la rete autostradale italiana

- Il transito sulla SS115 tra Mazara del Vallo, Marsala e Trapani avviene ancora sul tracciato dell’originario progetto risalente al 1928

- L’avanzamento dei lavori di ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Trapani-Palermo Via Milo e Trapani-Palermo Via Castelvetrano è caratterizzato da tempi biblici e persistente inefficienza; basti pensare ai tantissimi passaggi a livello (28 solo nel territorio del Comune di Marsala) che dividono in due la viabilità di tutte le Città e borgate “servite” dalle antiquate linee ferroviarie.

Sullo smantellamento della Sanità Pubblica e sull’invasione del territorio per l’installazione di strutture inerenti energie alternative sono state intraprese delle lodevoli iniziative che hanno visto unire gli sforzi tra Associazioni private ed Enti Comunali. Sperando nella continuità di tali azioni, sullo scorta di quegli esempi di “cittadinanza attiva” si potrebbero organizzare attività di sensibilizzazione della Politica locale e della Stampa. In tal senso Antonio Colaci ha proposto un convegno da tenersi a Castelvetrano nel prossimo autunno al fine di raccogliere spunti progettuali da sottoporre ai rappresentanti politici comunali, provinciali e regionali della Sicilia Occidentale.