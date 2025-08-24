Castelvetrano, gattino dentro un pozzo, Vigili del Fuoco lo salvano. Il ringraziamento della proprietaria

di: Redazione - del 2025-08-24

I Vigili del Fuoco di Castelvetrano nel pomeriggio di ieri hanno tratto in salvo un gattino che era andato a finire all'interno di un pozzo. Grazie all'abilità mostrata il piccolo animale è tornato fra le braccia della sua proprietaria. Di seguito la nota di ringraziamento, della nostra lettrice Cristina Azzarito, rivolta ai Vigili del Fuoco.

"Vorrei ringraziare di cuore i Vigili del fuoco di Castelvetrano che oggi pomeriggio sono intervenuti per salvare un gattino di circa un mese caduto in un pozzo molto profondo che si trova vicino casa, in via Seggio. Dopo numerosi tentativi senza esito positivo perché il gattino si trovava in fondo ad un cunicolo dentro il pozzo ed era molto spaventato, uno dei vigili del fuoco ha deciso di scendere dentro con una apposita imbracatura ed è riuscito a salvarlo. Siamo stati allertati dalla mamma gatta che ci chiamava con insistenza e abbiamo compreso la situazione perché il gattino, nonostante si trovasse in fondo, miagolava e rispondeva ai richiami. Dopo un primo tentativo fatto da mio marito ci siamo resi conto che non avevamo altra scelta se non quella di chiamare il numero di emergenza che ci ha messo in contatto con i vigili del fuoco del posto. Professionalità, disponibilità e grande umanità ho avuto modo di riscontrare in questa squadra di 5 uomini che hanno fatto il loro lavoro con grande dedizione e hanno dato un lieto fine a questa storia che ci ha tenuto in ansia tutto il pomeriggio. Adesso il gattino è al sicuro, sta bene e ha mangiato. Un sentito grazie alla squadra intervenuta". I