Marinella, a breve lavori per l'illuminazione del porto. La posidonia ancora accatastata sulla banchina

di: Elio Indelicato - del 2025-08-21

Da mesi i pescatori di Marinella di Selinunte, chiedono alle istituzioni che venga riattivato il funzionamento dei punti luce all’ingresso del porto per una navigazione più sicura di notte, mentre a fine estate dovrebbero iniziare i lavori di smaltimento delle tonnellate di posidonia accatastate sul molo. La buona notizia è che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha stanziato 35 mila euro per i lavori di manutenzione e ripristino dell’intera illuminazione del porticciolo di Marinella, compresi i fanali di segnalamento (verde e rosso) posti all’ingresso.

I lavori fa sapere il sindaco Giovanni Lentini: ”Saranno eseguiti direttamente dalla Regione Siciliana, che ha già approvato il quadro tecnico - economico e prenotato le somme necessarie. Un intervento concreto che garantirà maggiore sicurezza e decoro a un’area quotidianamente utilizzata da pescatori e diportisti. Questo risultato è stato possibile grazie anche alla costante sollecitudine dell’Assessore Davide Brillo, che ha seguito l’iter amministrativo, facendo in modo che la richiesta del Comune trovasse rapida accoglienza presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità”.

Un intervento molto importante soprattutto quello dell’illuminazione della banchina nord, dove in uno dei tanti appalti di lavori portuali erano stati collocati ultimamente i punti luce mai messi in funzione.In effetti la zona dove attraccano una buona parte dei pescatori è molto buia, illuminata solo parzialmente da quella pubblica che si trova nella parte più alta del porto e cioè la via del cantone. E se nei giorni scorsi alla processione a mare del simulacro della Madonna del Sacro Cuore di Maria, hanno partecipato pochissime barche dei pescatori è anche per la difficoltà di ormeggio al buio e senza l’ausilio dei fanali che si spera vangano presto riattivati. I lavori dovrebbero iniziare dopo l’estate.

Si spera anche che vengano rimosse le tonnellate di posidonia che sono rimaste accatastate sul braccio di ponente, quando lo scorso gennaio iniziarono i lavori di bonifica del porto, visto che la posidonia e la sabbia avevano completamente ostruito l’entrata al porto, costringendo i pescatori a un lungo fermo. Lavori fatti bene con i giusti mezzi, escavatori anfibi, che lavorarono per settimane restituendo ai pescatori un buon fondale, ma che a poco a poco non potrà che intasarsi di nuovo in attesa magari di nuovi interventi. Per quanto riguarda la posidonia accatastata e sui tempi di rimozione e dove la stessa sarà portata l’assessore Davide Brillo preferisce solo dire che: ”Ci sono delle continue interlocuzioni con l’assessorato regionale perché venga al più presto rimossa la posidonia ,accatastata sul molo dopo l’ultima bonifica”.

Di sicuro la burocrazia ci ha messo del suo mentre non si vuole risolvere alla base il problema dell’intasamento del porto, che a detta di tutti dovrebbe essere allungato di una trentina di metri e poi chiuderlo a martello verso la spiaggia. Ma di questo se ne parla da decenni ,mentre l’emergenza è diventata la quotidianità.