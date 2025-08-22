Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente
Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente Pubblicitario/a dinamico/a e motivato/a con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete commerciale.
Attività richieste:
- Ricerca e acquisizione di nuovi clienti pubblicitari
- Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente
- Ideazione di proposte pubblicitarie personalizzate
- Collaborazione con il team marketing per la definizione di strategie promozionali
- Monitoraggio delle campagne pubblicitarie e analisi dei risultati
Requisiti richiesti:
- Esperienza nel settore pubblicitario o in ruoli commerciali legati al marketing
- Conoscenza delle principali strategie di marketing tradizionale e digitale
- Ottime capacità relazionali e di negoziazione
- Spirito d’iniziativa, autonomia e orientamento agli obiettivi
- Conoscenza dei principali strumenti di marketing online (social media, email marketing, Google Ads, ecc.)
- Automunito/a per spostamenti nel territorio del Belìce
Cosa offriamo:
- Fisso di base e contratto a provvigione con possibilità di bonus e incentivi al raggiungimento degli obiettivi
- Formazione continua in ambito pubblicitario e marketing
Inviare curriculum a [email protected]
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03