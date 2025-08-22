  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-08-22

Commenti
Immagine articolo: Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente

Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente Pubblicitario/a dinamico/a e motivato/a con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete commerciale.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Attività richieste:
    - Ricerca e acquisizione di nuovi clienti pubblicitari
    - Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente
    - Ideazione di proposte pubblicitarie personalizzate
    - Collaborazione con il team marketing per la definizione di strategie promozionali
    - Monitoraggio delle campagne pubblicitarie e analisi dei risultati

    Requisiti richiesti:
    - Esperienza nel settore pubblicitario o in ruoli commerciali legati al marketing
    - Conoscenza delle principali strategie di marketing tradizionale e digitale
    - Ottime capacità relazionali e di negoziazione
    - Spirito d’iniziativa, autonomia e orientamento agli obiettivi
    - Conoscenza dei principali strumenti di marketing online (social media, email marketing, Google Ads, ecc.)
    - Automunito/a  per spostamenti nel territorio del Belìce

  • h7 immobiliare catalanotto

    • Cosa offriamo:
    - Fisso di base e contratto a provvigione con possibilità di bonus e incentivi al raggiungimento degli obiettivi 
    - Formazione continua in ambito pubblicitario e marketing

    Inviare curriculum a [email protected]

    Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Notte Gialla Gibellina 2025 h2
  • Bonsignore Carni H2 1 agosto 2025
  • Rifornimento Triscina IP h2 dal 1 agosto
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s 1 mese h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    22 Agosto - Il lettore scrive: "Perdita idrica da giorni in piazza Diodoro Siculo"

    14 Agosto - Il lettore scrive: “Cumuli di spazzatura in fiamme in via Manganelli, i nostri uliveti a rischio contaminazione”

    12 Agosto - Il lettore scrive: “Barca rimossa, materiali all’interno solo transennati” . La replica del Comune: “Domani la bonifica si concluderà”

    09 Agosto - Il lettore scrive: "Nei pressi della Villa Falcone-Borsellino traffico in tilt quasi tutti i giorni"

    31 Luglio - Il lettore scrive: “Rubata panchina dal campetto di Basket”

    I più letti

    46enne trovato senza vita in evidente stato di decomposizione

    Abitazione trasformata in centro estetico, finanzieri in azione in provincia di Trapani

    Scontro auto-moto sulla SS 188, sul posto i sanitari del 118

    A Gibellina la reunion dei neo 40enni tra ricordi e una serata di festa

    Terremoto in casa Folgore, il Presidente Barraco "sfiducia" la cordata argentina. Atteso Direttore Sportivo ex Enna e Messina