Realtà aziendale belicina operante nel marketing e digital marketing ricerca agente Pubblicitario/a dinamico/a e motivato/a con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete commerciale.

Attività richieste:

- Ricerca e acquisizione di nuovi clienti pubblicitari

- Gestione e fidelizzazione del portafoglio clienti esistente

- Ideazione di proposte pubblicitarie personalizzate

- Collaborazione con il team marketing per la definizione di strategie promozionali

- Monitoraggio delle campagne pubblicitarie e analisi dei risultati

Requisiti richiesti:

- Esperienza nel settore pubblicitario o in ruoli commerciali legati al marketing

- Conoscenza delle principali strategie di marketing tradizionale e digitale

- Ottime capacità relazionali e di negoziazione

- Spirito d’iniziativa, autonomia e orientamento agli obiettivi

- Conoscenza dei principali strumenti di marketing online (social media, email marketing, Google Ads, ecc.)

- Automunito/a per spostamenti nel territorio del Belìce

Cosa offriamo:

- Fisso di base e contratto a provvigione con possibilità di bonus e incentivi al raggiungimento degli obiettivi

- Formazione continua in ambito pubblicitario e marketing

Inviare curriculum a [email protected]

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03