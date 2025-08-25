Bagnanti punti dalle api nella Riserva Orientata del Belice, collocato cartello di pericolo nella zona

di: Redazione - del 2025-08-25

Tre bagnanti sono stati punti da alcune api che erano nei pressi del loro alveare nel vialottolo in discesa nei pressi del Casello 11 immerso nella riserva orientata del Belice. Le persone sono state aiutate da un residente della zona che ha dato loro degli antistaminici.

Allertati il guardiano della Riserva, Antonio Bastone ed il collega Maurizio Forte che hanno collocato subito un cartello di pericolo per evitare il passaggio di altri bagnanti. La presenza anche domenicale del personale allertato telefonicamente costituisce un valore aggiunto alla fruibilità dell’area.