Coltivava marijuana in terreno confiscato alla mafia, 46enne arrestato dai Carabinieri

di: Redazione - del 2025-08-28

Immagine articolo: Coltivava marijuana in terreno confiscato alla mafia, 46enne arrestato dai Carabinieri

Un 46enne di Partinico è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale caserma per essere ritenuto responsabile di avere avviaro una vera e propria coltivazione di marijuana in un terreno confiscato alla mafia.

    • Nel corso dell'operazione, i militari dell'Arma hanno sequestrato 225 piante di marijuana, alte da uno a due metri e germogli di cannabis. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per l'uomo.

