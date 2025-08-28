Coltivava marijuana in terreno confiscato alla mafia, 46enne arrestato dai Carabinieri

di: Redazione - del 2025-08-28

Un 46enne di Partinico è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale caserma per essere ritenuto responsabile di avere avviaro una vera e propria coltivazione di marijuana in un terreno confiscato alla mafia.

Nel corso dell'operazione, i militari dell'Arma hanno sequestrato 225 piante di marijuana, alte da uno a due metri e germogli di cannabis. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per l'uomo.