Tre giovani castelvetranesi al Seminario Quarenghi svoltosi a Terrasini

di: Comunicato Stampa - del 2025-08-29

Commenti
Immagine articolo: Tre giovani castelvetranesi al Seminario Quarenghi svoltosi a Terrasini

Dal 23 al 29 agosto si è svolto a Terrasini, il seminario Quarenghi organizzato da Movimento per la Vita, rivolto agli studenti delle ultime classi degli Istituti Superiori. Quest'anno il tema scelto è stato: "Quale rotta? Orientarsi per prendere il largo". Questo occasione è servita ai giovani per formarsi sui grandi temi della bioetica e divertirsi in compagnia con coetanei provenienti da tutta Italia.

    • Tredici siciliani hanno partecipato di cui tre Castelvetranesi: Angelo Di Leonardo del Liceo Classico, Gabriele Giambalvo del Geometra di Campobello di Mazara, Sofia Chiofalo del Liceo Scientifico. Notevole l'impegno dei volontari del MPV di Castelvetrano e dei docenti: Prof. Piera Mannino, Prof. Suor Cinzia Grifasi, Prof. Vincenza Leggio, che hanno curato la presentazione di quasi ottanta elaborati sul tema "La famiglia quale futuro".

    Ecco cosa hanno scritto gli alunni che hanno partecipato: 

    "Il Seminario “Quarenghi”, organizzato dall’Equipe Giovani del Movimento per la Vita Italiano, è il luogo dove idee, passione e responsabilità si incontrano. Un'esperienza formativa intensa e ricca di spunti di riflessione persone e sociale, rivolta ai giovani che vogliono approfondire i grandi temi della vita, della dignità umana e della responsabilità personale. Una grande occasione, quindi, per riflettere, confrontarsi e crescere insieme, accompagnati da esperti, testimonianze, dialogo e confronto continuo. Per costruire una cultura della vita autentica, partendo da chi siamo e da ciò in cui crediamo". 

