Cresce l'attesa per il torneo di calcio a 7 "Golden League" in programma dal prossimo 6 settembre

di: Filippo Siragusa - del 2025-09-04

Cresce l'attesa per il torneo di calcio a 7 "Golden League" in programma dal prossimo 6 settembre

Si svolgerà nel prossimo weekend, presso il centro sportivo “Campetti Airone” di via Partanna a Castelvetrano, gestita dalla famiglia Abate, il primo torneo di calcio a 7 denominato,”Golden League”. A partire dalle ore 15.00 di sabato 6 settembre ben 12 squadre divise in due gironi si confronteranno sui campi messi a disposizione dalla struttura sportiva.

    • Le squadre, composte da giocatori di tutte l’età e da tanti amatori, cominceranno a sfidarsi dalle ore 15 in poi e fino alla mezzanotte. Chi vincerà nelle varie gare, passerà ai turni successivi in programma domenica 7 settembre, sempre nel pomeriggio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Instragram “Golden League”, anche tutta la programmazione delle gare si può trovare su Instagram. Arbitreranno gli incontri, Igor Angileri e Luca Sgaraglino.

    L’iniziativa è stata organizzata dai castelvetranesi: Vincenzo, Dennis, Daniele e Cesare, tutti giovanissimi amanti del calcio visto come sport che aggrega e che favorisce l’inclusione sociale. Una tradizione quella dei tornei amatoriali che a Castelvetrano ha scritto diverse pagine di sport e di cultura sociale. Dopo una pausa durata qualche anno, ritornano i tornei amatoriali. Alcuni giovani volenterosi, con coraggio hanno, organizzato un evento sportivo con ben 12 squadre.

    Gli organizzatori, quasi tutti 23enni, forse non sanno della lunga tradizione dei tornei locali di calcio castelvetranesi dove, molti giovani, giocando con squadre improvvisate da appassionati di pallone, riuscivano a farsi notare dai tecnici della Folgore di altre squadre belicine. E’ giusto ricordare per l’occasione, gli storici tornei come, la “Coppa Bua”, le affollate gare di Triscina sulla terra battuta e quelli di Selinunte sulla spiaggia e sul “campo” ritagliato alla meglio tra le vigne e le erbacce. Quanto sudore, quanta polvere e quante ginocchia “strusciate” ma anche tanto sano divertimento e tanta goliardia

