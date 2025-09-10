I giovani cestisti castelvetranesi Agola, Murania, Oddo e Marotta firmano con la Trapani Shark
di: Redazione - del 2025-09-10
Commenti
I giovani cestisti castelvetranesi Gregorio Agola, Gabriele Murania, Gaetano Oddo e Vincenzo Marotta, tutti classe 2009 hanno firmato con la società Trapani Shark. Dal Castelvetrano nell'Under 17 Eccellenza anche il partannese Federico Farina, classe 2009 ed il salemitano Gabriele Favuzza classe 2009.
L'annuncio della società granata che ha completato il roster della squadra giovanile che disputerà il campionato Under 17 Eccellenza. Per tutti i giovani la grande possibilità di entrare a far parte del gruppo Under 19 Gold.