Presunta scoperta archeologica a Mazara di una colonna ma in realtà era ben altro

di: Enzo Napoli - del 2025-09-12

Qualche giorno fa un equipe di appassionati ha scoperto una fossa rotonda con diametro, all’imboccatura, di m.2,30 e con un blocco tronco conico nel centro. La notizia è stata riportata anche dalla stampa che con grande entusiasmo, ha pubblicato che poteva trattarsi di un lavoro eseguito nel periodo Minoico-Miceneo o nel periodo selinuntino. Un chiarimento arriva da Enzo Napoli alla nostra redazione dove lo storico esprime le proprie precisazioni in merito.

"Non sono riuscito a capire quale tracce o indizi hanno visto che riconducono tale fossa a quel periodo storico. Secondo me il manufatto in oggetto non ha niente a che vedere con i Micenei o con i selinuntini, poiché dovrebbe trattarsi di una semplice Fossa Trappola per lupi o per volpi. Per chiarire di cosa si trattasse, nei commenti, sono intervenute diverse persone tra le quali una archeologa Alessandra Macchiarella. Tale signora, che si ritiene un'esperta, per dare il suo parere ha suggerito di essere contattata privatamente e che avrebbe fornito l’importo del suo onorario (insomma voleva essere pagata). Un altro signore, asserisce che si tratti di una colonna selinuntina in lavorazione, destinata ai templi della città di Selinunte.

Se me lo permettete adesso dico la mia. Ho riscontrato una fossa identica a Terenzano frazione di Pozzuolo del Friuli (foto 2); non credo che i micenei o i selinuntini nell’antichità si siano spinti sin lassù a 2000 chilometri di distanza. Tale fossa è riconosciuta con certezza per Fossa Trappola. Un’altra simile l’ho riscontrata a Porto Cesareo provincia di Lecce (foto 3). Guardando la foto col disegno allegata (foto 4) potrete capire di che cosa si trattava e come funzionava.

Oltre a questa tipologia di fosse ne esistevano di un altro tipo, senza colonna centrale, di cui ne abbiamo un esemplare discretamente conservato dentro l’area attrezzata di Castelvetrano. Si trova a circa metri 150 dall’ingresso, è facilmente raggiungibile ma non facile da individuare (foto 5). Esso è parzialmente ricolmo di detriti e parte della parete è crollata. E’ perfettamente rotonda con un diametro, all’imboccatura, di m. 2,00 (foto 6….). La parete è foderata da pietrame grezzo con un orlo costituito da medi blocchi squadrati (foto 7). In direzione del fondo la parete si allarga. Attualmente non è verificabile la profondità per via dei detriti. Il funzionamento di questa fossa potrete vederlo nel disegno allegato (foto 8). Essa era posizionata in una zona (foto 5) per proteggere gli animali dei priori del Monastero attiguo alla chiesa della Trinità e poi quelli del Baglio Trinità, dai lupi. Nelle vicinanze ce n’erano numerose altre.

La zona, già ricca di emergenze monumentali: tombe preistoriche, palmenti antichi, chiesa del XIII secolo, e paesaggistiche: lago, monti, pale eoliche e pannelli fotovoltaici, si arricchisce anche di questo raro e sconosciuto manufatto che non è facile riscontrare in altre zone del vasto territorio castelvetranese. Potrete facilmente trovarlo consultando la piantina allegata, oppure rivolgendovi a me le mattine in cui mi reco all’area attrezzata. (mi ci trovate a giorni alterni).