Donna picchiata e costretta a salire in auto. Agenti della P.S. intercettano la vettura

di: Comunicato Stampa - del 2025-09-18

Immagine articolo: Donna picchiata e costretta a salire in auto. Agenti della P.S. intercettano la vettura

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un utente, testimone oculare di un’aggressione perpetrata in strada da un giovane nei confronti della propria compagna. La donna era stata aggredita con schiaffi, spintoni, nonché trascinata con forza e portata via in auto dall’uomo.

    • Gli operatori sul posto riuscivano ad assumere soltanto informazioni parziali sui soggetti coinvolti e sul veicolo tuttavia, grazie alla loro capacità e determinazione, si riusciva ad ogni modo a ricostruire le delicate fasi della vicenda avvenuta a Trapani. In tale frangente personale della Sala operativa effettuava tutti gli accertamenti necessari ai fini dell’identificazione dell’autovettura, dell’autore e della vittima, dislocando le pattuglie sul territorio al fine di perlustrare accuratamente tutta la zona di interesse.

    A seguito di un capillare controllo del territorio, l’auto con a bordo la donna e il suo aggressore, veniva intercettata in una zona di periferia ben lontana dal luogo del fatto, avvenuto in centro città. La donna alla vista dei poliziotti si presentava in lacrime e dal suo stato d’animo gli Agenti percepivano immediatamente che avesse bisogno di aiuto, per tale ragione approfondivano il controllo di polizia e il reo veniva invitato presso i locali della Questura.

    • Ricostruita la vicenda e considerata la gravità dei fatti, di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani veniva disposta la misura pre- cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, consentendo di salvaguardare l’incolumità della donna.

    A seguito del giudizio di convalida, l’Autorità Giudiziaria procedente disponeva nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

