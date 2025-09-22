Fiamme dal vano motore di un mezzo commerciale, intervengono i Vigili del Fuoco
di: Redazione - del 2025-09-22
Questa mattina, un furgone commerciale è stato fortemente danneggiato da un incendio divampato dal vano motore. Il mezzo circolava nella via Campobello a Castelvetrano di fronte un'ex rifornimento di carburanti. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero. Pochi dubbi sulla natura delle fiamme divampate dal vano motore del furgone.