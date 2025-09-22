  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Fiamme dal vano motore di un mezzo commerciale, intervengono i Vigili del Fuoco

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-09-22

Commenti
Immagine articolo: Fiamme dal vano motore di un mezzo commerciale, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, un furgone commerciale è stato fortemente danneggiato da un incendio divampato dal vano motore. Il mezzo circolava nella via Campobello a Castelvetrano di fronte un'ex rifornimento di carburanti. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero. Pochi dubbi sulla natura delle fiamme divampate dal vano motore del furgone. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • h7 immobiliare catalanotto

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Un gattino è stato adottato, un'altro attende ancora una famiglia"

    15 Settembre - Il lettore scrive: “Riqualificazione della viabilità di Triscina”. Lettera indirizzata al Sindaco

    04 Settembre - Il lettore scrive: "Acqua in zona Fenice agli ulivi nonostante rotture e furti. Grazie all'instancabile lavoro degli operai Consorzio"

    I più letti

    Fiera della Tagliata, bancarelle lungo la strada verso il Santuario

    Castelvetrano, 48enne fermato ad un posto di blocco con armi droga e munizioni in macchina

    La castelvetranese Anna Labbruzzo nel team Italia (3° posto) ai Campionati del Mondo di Coiffeur

    Donna picchiata e costretta a salire in auto. Agenti della P.S. intercettano la vettura

    Donna risarcita dall’ASP di Trapani, Procura contabile archivia posizione di un medico salemitano