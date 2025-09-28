  • A3 dottor Gianni catalanotto
Folgore volenterosa ma mai pericolosa, il Marsala passa di misura al Paolo Marino

di: Redazione - del 2025-09-28

Un goal di Sferruzza di pregevole fattura nel corso del primo tempo è bastato al Marsala di Chinnici di avere la meglio sulla Folgore che stavolta, rispetto alle prime due uscite ha messo in campo più caparbietà e tenacia. Rossoneri in dieci dopo lo svantaggio, per la doppia ammonizione subita da Mele. Nella ripresa il Marsala ha tentato la via del raddoppio ma due volte ha detto no il portiere Keba. Poi altra espulsione di Almerico e Folgore in nove. Terza sconfitta consecutiva di fronte ad un buon pubblico. Ottimo l'apporto degli ultras rossoneri cospetto dei rivali marsalesi presenti in gradinata. 

