Muore dopo mesi di agonia la turista investita da auto d'epoca a Sciacca

2025-10-06

E' deceduta in Germania, dopo due mesi di agonia, Petra Künne, la 63enne turista tedesca che lo scorso 23 luglio si trovava in vacanza a Sciacca ed è stata investita da un'auto d'epoca nella centralissima via Roma. La donna si trovava in compagnia del marito e di un'amica e venne travolta da un'auto, giudatada un 77enne saccense nella zona pedonale del centro di Sciacca.

Soccorsa in gravi condizioni la donna rimase in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo, poi venne trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa. Nelle scorse ore il decesso. Sulla vicenda è tuttora aperta un'indagine coordinata dalla procura di Sciacca.