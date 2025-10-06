  • A3 Conad
Muore dopo mesi di agonia la turista investita da auto d'epoca a Sciacca

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2025-10-06

Immagine articolo: Muore dopo mesi di agonia la turista investita da auto d'epoca a Sciacca

E' deceduta in Germania, dopo due mesi di agonia, Petra Künne, la 63enne turista tedesca che lo scorso 23 luglio si trovava in vacanza a Sciacca ed è stata investita da un'auto d'epoca nella centralissima via Roma. La donna si trovava in compagnia del marito e di un'amica e venne travolta da un'auto, giudatada un 77enne saccense nella zona pedonale del centro di Sciacca.

    • Soccorsa in gravi condizioni la donna rimase in coma all'ospedale Villa Sofia di Palermo, poi venne trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa. Nelle scorse ore il decesso. Sulla vicenda è tuttora aperta un'indagine coordinata dalla procura di Sciacca. 

