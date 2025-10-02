Messina Denaro, processo al medico Tumbarello: "Farmaco prescritto dopo colloquio". La tesi dell'accusa

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2025-10-02

(ph. google immagini)

Per l'accusa il dottore era pienamente consapevole che il reale destinatario delle ricette e delle prescrizioni fosse Matteo Messina Denaro. La tesi del PM Gianluca De Leo, che ha chiesto una condanna a 18 anni per il Dott. Alfonso Tumbarello, imputato nel processo per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è supportata dalla prescrizione, in particolare, del farmaco Tavor, avrebbe richiesto un colloquio con il paziente. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Tale circostanza confermata dai periti in udienza nella giornata di ieri. Si avvia alla conclusione il lungo processo a carico del medico campobellese che si è sempre difeso sostenendo di non sapere che il destinatario delle sue cure fosse latitante e che Bonafede, che gli aveva detto di essere ammalato di cancro, non andava allo studio a farsi vistare perché non voleva si sapesse della sua malattia.