Messina Denaro, processo al medico Tumbarello: "Farmaco prescritto dopo colloquio". La tesi dell'accusa

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2025-10-02

Per l'accusa il dottore era pienamente consapevole che il reale destinatario delle ricette e delle prescrizioni fosse Matteo Messina Denaro. La tesi del PM Gianluca De Leo, che ha chiesto una condanna a 18 anni per il Dott. Alfonso Tumbarello, imputato nel processo per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è supportata dalla prescrizione, in particolare, del farmaco Tavor, avrebbe richiesto un colloquio con il paziente. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

    • Tale circostanza confermata dai periti in udienza nella giornata di ieri. Si avvia alla conclusione il lungo processo a carico del medico campobellese che si è sempre difeso sostenendo di non sapere che il destinatario delle sue cure fosse latitante e che Bonafede, che gli aveva detto di essere ammalato di cancro, non andava allo studio a farsi vistare perché non voleva si sapesse della sua malattia.

