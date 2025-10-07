Castelvetrano ricorda, quel 9 agosto 1960, una giornata nera per la nostra comunità

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-10-07

(ph. profilo facebook castelvetranese DOC)

Nove agosto 1960, una data difficile da dimenticare. Nel giorno degli scontri razziali a Jacksonville in Florida e del colpo di stato in Laos, la nostra città visse una delle pagine nere della sua lunga

storia. Era un martedì come tanti. Un giorno di caldo torrido estivo. La comunità castelvetranese fu colpita da due fatti di cronaca. Due donne - diverse tra loro - decisero di togliersi la vita. Due fatti estranei, unite da un destino crudele: il suicidio. Ragazze giovani e con un presente e futuro tutto da scrivere e vivere. Due storie da raccontare. Perché? Cosa spinse le due donne a un gesto

estremo? Andiamo con ordine e, a distanza di ben 65 anni, proviamo a descrivere i fatti in modo dettagliato.

Anna Martorana era una ragazza di belle speranze. Aveva solamente 22 anni. Giovane, intraprendente, sorridente e felice della vita. Era innamorata di un ragazzo castelvetranese. Una relazione come tante, con alti e bassi. Un futuro radioso e magari, a breve, metter su famiglia. Improvvisamente il fidanzato troncò la relazione e dopo pochi mesi conobbe un’altra donna. Stessa cosa accadde alla Martorana. Dopo un breve periodo, il vecchio fidanzato fece un passo indietro. Nonostante l’affetto, la ragazza non cedette alle lusinghe. Alle continue insistenze del giovane la stessa decise di togliersi la vita. Aveva accumulato tanta delusione e allo stesso tempo non voleva tradire il nuovo compagno. Di sani principi, non poteva commettere un atto impuro nei confronti della società civile. Scrisse una lettera per scusarsi con la famiglia. Poi, senza pensarci due volte, prese la bottiglietta con dell’acido muriatico e si tolse la vita. Anna era una donna vivace, gentile e buona d’animo. Non poteva accettare tutto questo. Non seppe dire di no, il suo fu un gesto significativo. Non ci fu nulla da fare, i genitori la trovarono esanime un’ora dopo aver ingerito l’acido.

Mentre in via Lombardo si consumava la tragedia, in un’altra parte della città un tentato suicidio stava per decretare la morte di Pasqualina Catalano. Lei, a differenza di Anna, era sposata. Un matrimonio difficile. La stessa pagava un atteggiamento scontroso di un marito padrone. Una vita coniugale contrassegnata dalle sevizie subite quotidianamente. Oppressione e sfiducia avevano gettato nel panico la povera donna. Quest’ultima, istigata ripetutamente dal marito al suicidio, decise di farla finita. Ingerì una serie di psicofarmaci e si lasciò andare al triste epilogo. Fu salvata a stento dai sanitari dell’ospedale civile. Intervenuti in tempi rapidi, seppur la situazione cardiaca fosse deficitaria, riuscirono a evitare la morte. Castel

Due storie diverse, unite solo da un desiderio: farla la finita. Una scelta vista come unica soluzione al maltrattamento fisico e psicologico. Due ragazze segnate a vita (in modo differente). Se Pasqualina è stata tratta in salvo, di Anna rimane il ricordo di una giovane donna con tanti sogni da realizzare.

Un giorno, quel 9 agosto 1960 che oggi, a distanza di tanto tempo, non verrà mai più dimenticato.