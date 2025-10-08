Processo Musabet, assolti quattro castelvetranesi perchè il fatto non sussiste

di: Redazione - del 2025-10-08

Si è celebrata oggi l'udienza per la sentenza del processo denominato Musabet, a carico di quattro imputati castelvetranesi, accusati di essersi associati al fine di promuovere sul territorio siti di gioco e scommesse illegali riconducibili all’associazione.

Davanti al Collegio presieduto da Chiara Vicini e Giudici a latere Francesca Maniscalchi e Massimiliano Alagna gli imputati castelvetranesi, Cattaneo Carlo difeso da Avv. Roberto Fabio Tricoli e Avv. Luigi Miceli, Ferraro Alessandro, difeso da Avv Francesco Aspanò, Centonze Angelo, difeso da Avv Roberto Fabio Tricoli e Avv Luigi Miceli e Titone Vincenzo, difeso da Avv. Massimiliano Miceli e Avv. Margherita Barraco. La sentenza di assoluzione per tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste.

L'Avv. Francesco Aspanò, difensore di Ferraro: “C’è grande soddisfazione per l’assoluzione di tutti gli imputati, il merito va certamente a tutte le difese che sinergicamente con perizia ed efficienza hanno dimostrato l’insussistenza di un circuito di giochi e scommesse illecite nel nostro territorio. Rimaniamo comunque in attesa della motivazione fissata in giorni 90”.